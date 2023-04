Nuova truffa SMS GLS per pacco consegnato, cosa non fare (Di mercoledì 12 aprile 2023) Non è la prima volta che una truffa SMS GLS balza agli onori della cronaca e probabilmente non sarà neanche l’ultima. In effetti, il noto corriere è spesso protagonista, suo malgrado, di catene di messaggi fake in arrivo sui telefoni di italiani. L’azienda di spedizioni resta del tutto estranea alla vicenda e si unisce alla campagne di comunicazione consapevole organizzate dalla Polizia Postale: l’intento è evitare che il raggiro mieta delle vittime inconsapevoli. Il nuovo SMS GLS per pacco consegnato ma fermo ad un punto di ritiro fa leva su un dato di fatto insindacabile: chiunque riceve più o meno spesso delle spedizioni a casa e soprattutto nel caso di acquisti importanti, ha molta premura di ricevere quanto comprato. Per questo motivo, l’arrivo di un messaggio telefonico come quello presente nell’immagine di apertura articolo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Non è la prima volta che unaSMS GLS balza agli onori della cronaca e probabilmente non sarà neanche l’ultima. In effetti, il noto corriere è spesso protagonista, suo malgrado, di catene di messaggi fake in arrivo sui telefoni di italiani. L’azienda di spedizioni resta del tutto estranea alla vicenda e si unisce alla campagne di comunicazione consapevole organizzate dalla Polizia Postale: l’intento è evitare che il raggiro mieta delle vittime inconsapevoli. Il nuovo SMS GLS perma fermo ad un punto di ritiro fa leva su un dato di fatto insindacabile: chiunque riceve più o meno spesso delle spedizioni a casa e soprattutto nel caso di acquisti importanti, ha molta premura di ricevere quanto comprato. Per questo motivo, l’arrivo di un messaggio telefonico come quello presente nell’immagine di apertura articolo ...

