Nuova raccolta poetica | Roberto Costantini è “L’uomo di spalle” | alla poesia | al passato | al dolore VIDEO

FORMIA – Si preannuncia un nuovo successo l'ultima silloge poetica dell'autore Roberto Costantini dal titolo "L'uomo di spalle". Si tratta della terza pubblicazione, nel giro di pochi anni, che conclude – idealmente – un percorso poetico inaugurato con "Musagete"(2021) e proseguito con la raccolta poetica "Il canto del tempo" (2022).

