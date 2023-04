Nuova iniziativa benefica per Can Yaman: l’arrivo a Roma (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tour Break The Wall è iniziato nel mese di Marzo 2023. Can Yaman si è unito all’iniziativa per sensibilizzare i bambini e gli adolescenti sui disagi legati alla pandemia da Covid-19. Nelle ultime ore, è stato diffuso un annuncio molto importante. L’attore sarà coinvolto in un progetto benefico che si terrà a Roma. In questo caso, il tema principale sarà quello della donazione del sangue. Potrebbe interessarti: Can Yaman pronto per nuove serie tv, conferme: quando iniziano le riprese Can Yaman a Roma per un progetto solidale: “Donare è vivere” Can Yaman non si tira mai indietro quando si tratta di iniziative solidali. I fan avranno modo di incontrarlo a Roma, a Piazza di Spagna, nella giornata del 12 Aprile 2023, a partire dalle 12.30, per un ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il tour Break The Wall è iniziato nel mese di Marzo 2023. Cansi è unito all’per sensibilizzare i bambini e gli adolescenti sui disagi legati alla pandemia da Covid-19. Nelle ultime ore, è stato diffuso un annuncio molto importante. L’attore sarà coinvolto in un progetto benefico che si terrà a. In questo caso, il tema principale sarà quello della donazione del sangue. Potrebbe interessarti: Canpronto per nuove serie tv, conferme: quando iniziano le riprese Canper un progetto solidale: “Donare è vivere” Cannon si tira mai indietro quando si tratta di iniziative solidali. I fan avranno modo di incontrarlo a, a Piazza di Spagna, nella giornata del 12 Aprile 2023, a partire dalle 12.30, per un ...

