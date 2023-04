Nuoto | Mondiali Fukuoka 2023 | Gran Bretagna senza Adam Peaty

(Di mercoledì 12 aprile 2023)non è stato inserito nella rosa dellaper ididi questa estate, che si disputeranno a, in Giappone, dal 14 al 30 luglio,“tempistiche specifiche” previste per il ritorno del tre volte campione olimpico. In una dichiarazione fatta sui social il mese scorso,ha detto di essere “stanco” e di “non godersi lo sport come ho fatto negli ultimi dieci anni”. Tuttavia, il 28enne ha anche aggiunto che intendeva ancora competere ai Giochi Olimpici del 2024 a Parigi. Nel team britannico, composto da 28 atleti, ci sono sei campioni olimpici (Freya Anderson, Tom Dean, Anna Hopkin, James Guy, Matt Richards e Duncan Scott) e due campioni del mondo (Ben Proud e James Wilby). SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RB4E1 : @FeliceRaimondo Dopo i mondiali di nuoto del 2009 a Roma cos'altro potrebbe mai andare storto?! - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Campionatiitalianinuoto2023 Nuoto, i tempi limite ai Campionati Italiani per la qualificazione… - secesecs : Devo switchare il mood da playoff di Superlega a Assoluti di nuoto perché da domani devo fare la pazza segnandomi t… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Assoluti di Nuoto, Butini: “Tappa importante verso i Mondiali di Fukuoka” - angelo_perfetti : Assoluti di Nuoto, Butini: “Tappa importante verso i Mondiali di Fukuoka” -

Domenica 16 aprile (8 - 14) parteciperemo anche alla seconda edizione della coppa Pietro (dedicata a Piero Magistrelli), una gara internazionale diper disabili valida per idi ...Al via ufficialmente giovedì (13 aprile) i Campionati Assoluti allo Stadio deldi Riccione. I campioni nazionali saranno in vasca per il riscaldamento già dal 12 pomeriggio. ...vista dei...Ho visto concentrazione, maturità e personalità: complimenti alle ragazze, sarà bello andare a confrontarci a Long Beach per accumulare esperienza, sulla strada dei' commenta Carlo Silipo ...

Avezzano – Un'altra sfida importante per Giorgia Fabiani, l'atleta plurimedagliata in forza alla società Pinguino Nuoto di Avezzano che dal 13 al 17 aprile sarà a Riccione tra i 760 atleti che parteci ...