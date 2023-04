Novità De Stefano: sarà corrispondente Rai da Parigi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nelle scorse settimane sono state ufficializzate le dimissioni di Alessandra De Stefano da direttrice di Rai Sport. Una scelta, secondo indiscrezioni, legata ad alcuni contrasti con l’ambiente a cominciare dalla scelta di Lia Capizzi alla conduzione della “Domenica Sportiva” fino all’ipotesi del ritorno di Enrico Varriale. Per De Stefano si aprono ora le porte di un nuovo ruolo. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nelle scorse settimane sono state ufficializzate le dimissioni di Alessandra Deda direttrice di Rai Sport. Una scelta, secondo indiscrezioni, legata ad alcuni contrasti con l’ambiente a cominciare dalla scelta di Lia Capizzi alla conduzione della “Domenica Sportiva” fino all’ipotesi del ritorno di Enrico Varriale. Per Desi aprono ora le porte di un nuovo ruolo. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Media #Notizie Novità De Stefano: sarà corrispondente Rai da Parigi: Nelle scorse settimane sono state ufficializz… - BrioschiMau : RT @EmilianoVerga: Al #CefrielGM2023, @stefano_venturi ricorda il DNA @polimi nella missione di @Cefriel: far crescere il sistema delle imp… - suxsonica : RT @EmilianoVerga: Al #CefrielGM2023, @stefano_venturi ricorda il DNA @polimi nella missione di @Cefriel: far crescere il sistema delle imp… - cesare_colombo : RT @EmilianoVerga: Al #CefrielGM2023, @stefano_venturi ricorda il DNA @polimi nella missione di @Cefriel: far crescere il sistema delle imp… - EmilianoVerga : RT @EmilianoVerga: Al #CefrielGM2023, @stefano_venturi ricorda il DNA @polimi nella missione di @Cefriel: far crescere il sistema delle imp… -

Arte contemporanea, Pietrasanta si candida a capitale per il 2024 Lo annuncia il sindaco Alberto Stefano Giovannetti con perfetto tempismo dopo che il ministro Gennaro Sangiuliano ha anticipato la novità. Accanto alla capitale del libro e della cultura quest'anno ... Tajani: nessuna lite sulle nomine, stiamo per chiudere nei tempi ... attuale vicepresidente di Nokia, che dovrebbe sbarcare a Terna, mentre l'attuale ad Stefano ... La vera novità, su cui Meloni si è impuntata pur consapevole di scontentare il suo ministro della Difesa, ... Prime Video annuncia Pesci piccoli - Un'agenzia, la prima serie tv dei The Jackal ...e Alessandro Grespan che hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura con Luca Vecchi e Stefano Di ... Per altre novità dal mondo Prime Video, vi segnaliamo anche la nuova serie The Better Liar con Daisy ... Lo annuncia il sindaco AlbertoGiovannetti con perfetto tempismo dopo che il ministro Gennaro Sangiuliano ha anticipato la. Accanto alla capitale del libro e della cultura quest'anno ...... attuale vicepresidente di Nokia, che dovrebbe sbarcare a Terna, mentre l'attuale ad... La vera, su cui Meloni si è impuntata pur consapevole di scontentare il suo ministro della Difesa, ......e Alessandro Grespan che hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura con Luca Vecchi eDi ... Per altredal mondo Prime Video, vi segnaliamo anche la nuova serie The Better Liar con Daisy ... Novità per Alessandra De Stefano: corrispondente Rai da Parigi Calcio e Finanza