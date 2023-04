Noverasco di Opera | cede una piattaforma mentre potano gli alberi | due operai morti e un ferito in gravissime condizioni

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Duei di di 69 e 51 anni sonooggi, 12 aprile, a causa del cedimento di unaaerea, durante i lavori di potatura in un golf club adi, in provincia di Milano. Un terzoio di 25 anni è rimastoin modo grave. Sul posto sono intervenuti glitori del 118 e i Vigili del fuoco. L’ioè stato trasin codice rosso all’Ospedale Niguarda e, stando alle prime informazioni del personale medico-sanitario, ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico, la frattura delle gambe e di un braccio. I trei, tutti appartenenti alla stessa ditta, prima del cedimento della struttura, stavano lavorando alla potatura di piante ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Due morti sul lavoro e un ferito grave al golf club di Noverasco di Opera - apalma67 : RT @confundustria: Noverasco di Opera Milano. Angelo 59 anni e Dario 69 facevano gli operai. Questa mattina la piattaforma aerea che gli pe… - BreakingItalyNe : MILANO: Cede una piattaforma aerea mentre potano gli alberi al golf club Le Rovedine a Noverasco di Opera: 2 operai… - Arena_Anto : RT @confundustria: Noverasco di Opera Milano. Angelo 59 anni e Dario 69 facevano gli operai. Questa mattina la piattaforma aerea che gli pe… - Nadif : RT @confundustria: Noverasco di Opera Milano. Angelo 59 anni e Dario 69 facevano gli operai. Questa mattina la piattaforma aerea che gli pe… -

La tragedia si è consumata poco prima delle 10 di mercoledì mattina, all'interno del Golf Club 'Le Rovedine' adi(Milano). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118 con ...Oggi e' successo adi, ma si verificano continuamente morti sul e per il lavoro e non e' accettabile. Non possiamo permetterci il disinvestimento sulla sicurezza, sia per dispositivi ...Il grave incidente sul lavoro e' avvenuto intorno alle 10 in un golf club di via Carl Marx nella frazionedi, alle porte di Milano. Secondo i vigili del fuoco intervenuti sul posto, i ...

Cede una piattaforma mentre potano gli alberi, due operai morti e uno ferito in un golf club a Noverasco di O… La Repubblica

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla morte dei due lavoratori e un terzo grave in ospedale che questa mattina sono caduti da circa 15 metri durante lavori di potatura nel Golf Club Le ...Nel tragico incidente sul lavoro, avvenuto intorno alle 10 di mercoledì 12 aprile nel golf club Le Rovedine di via Karl Marx 16 a Noverasco di Opera, è rimasto gravemente ferito anche un operaio di 25 ...