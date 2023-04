Novara, non vogliono più la figlia avuta da madre surrogata. Perché solo il padre rischia il carcere (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo due anni e mezzo la procura novarese conclude le indagini in merito all’inchiesta sul caso della bambina nata da madre surrogata in Ucraina da una coppia che poi ha deciso di non volerla più: ora soltanto il padre biologico della piccola, volato a Kiev per donare il suo seme, verrà rinviato a giudizio. I fatti risalgono al novembre del 2021, quando, dopo il parto, una coppia di 30enni residenti a Novara, decide di non volere più la bambina nata da maternità surrogata e decide di lasciarla alle cure di una tata nella capitale ucraina. Dopo due anni di indagini, ora inizierà il processo, fissato a maggio 2023, e l’accusa per l’uomo è quella di aver abbandonato un minore: la pena prevede dai sei mesi ai cinque anni di reclusione. La donna a cui è stata affidata la bambina, non avendo le possibilità ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo due anni e mezzo la procura novarese conclude le indagini in merito all’inchiesta sul caso della bambina nata dain Ucraina da una coppia che poi ha deciso di non volerla più: ora soltanto ilbiologico della piccola, volato a Kiev per donare il suo seme, verrà rinviato a giudizio. I fatti risalgono al novembre del 2021, quando, dopo il parto, una coppia di 30enni residenti a, decide di non volere più la bambina nata da maternitàe decide di lasciarla alle cure di una tata nella capitale ucraina. Dopo due anni di indagini, ora inizierà il processo, fissato a maggio 2023, e l’accusa per l’uomo è quella di aver abbandonato un minore: la pena prevede dai sei mesi ai cinque anni di reclusione. La donna a cui è stata affidata la bambina, non avendo le possibilità ...

