Novara, coppia abbandona in Ucraina bimba nata con utero in affitto: rinviato a giudizio solo il padre biologico (Di mercoledì 12 aprile 2023) È già stata accolta da una famiglia in Piemonte, che ha già altri figli con cui può giocare e crescere. Ma il destino della piccola Luna (nome di fantasia), che ora ha due anni e mezzo, doveva essere insieme a una coppia di Novara che in Ucraina l’aveva fatta nascere tramite maternità surrogata, salvo poi sparire e affidarla per oltre un anno alle cure di una baby sitter nel Paese in guerra. Ora il caso della piccola, scrive Repubblica, è finito in tribunale: la giudice Maria Amoruso, dopo che la procura di Novara aveva indagato entrambi i genitori adottivi per abbandono di minore, ha rinviato a giudizio soltanto il “padre” della piccola e non la sua compagna, in quanto unico genitore biologico. La decisione della giudice è stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) È già stata accolta da una famiglia in Piemonte, che ha già altri figli con cui può giocare e crescere. Ma il destino della piccola Luna (nome di fantasia), che ora ha due anni e mezzo, doveva essere insieme a unadiche inl’aveva fatta nascere tramite maternità surrogata, salvo poi sparire e affidarla per oltre un anno alle cure di una baby sitter nel Paese in guerra. Ora il caso della piccola, scrive Repubblica, è finito in tribunale: la giudice Maria Amoruso, dopo che la procura diaveva indagato entrambi i genitori adottivi per abbandono di minore, hasoltanto il “” della piccola e non la sua compagna, in quanto unico genitore. La decisione della giudice è stata ...

