Nottingham Forest, panchina di Cooper a rischio: piace Sampaoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Futuro in bilico per Steve Cooper sulla panchina del Nottingham Forest. La squadra, tornata quest’anno in Premier League dopo na lunga assenza, è terzoultima dopo 30 partite e recentemente ha ufficializzato la separazione con il ds Filippo Giraldi. Ora anche il tecnico è a rischio, e già si guarda al futuro: uno dei nomi papabili è quello di Jorge Sampaoli, afferma il Daily Mail. Il tecnico argentino questa stagione ha allenato il Siviglia prima di essere esonerato. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Futuro in bilico per Stevesulladel. La squadra, tornata quest’anno in Premier League dopo na lunga assenza, è terzoultima dopo 30 partite e recentemente ha ufficializzato la separazione con il ds Filippo Giraldi. Ora anche il tecnico è a, e già si guarda al futuro: uno dei nomi papabili è quello di Jorge, afferma il Daily Mail. Il tecnico argentino questa stagione ha allenato il Siviglia prima di essere esonerato. SportFace.

