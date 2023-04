Notte tranquilla per Berlusconi, all'ottavo giorno di terapia intensiva (Di mercoledì 12 aprile 2023) Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva per una leucemia mielomonocitica cronica, ha trascorso un'altra "Notte tranquilla" all'ospedale San Raffaele di Milano, la settima dallo scorso martedì. Il primo a fargli visita nella giornata di ieri è stato il figlio Luigi: uscendo dall'ospedale, ai cronisti che gli chiedevano aggiornamenti, ha risposto con un pollice in su, aggiungendo poi dalla macchina che l'ex premier "sta bene". Nel pomeriggio, le visite degli altri due figli Pier Silvio e Marina, in serata l'arrivo del fratello Paolo, che non hanno rilasciato dichiarazioni. Assieme alla famiglia, è arrivato anche il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, che ha visitato il presidente di Forza Italia ogni giorno da giovedì scorso. C'è ancora incertezza sulla possibile ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Silvio, ricoverato inper una leucemia mielomonocitica cronica, ha trascorso un'altra "" all'ospedale San Raffaele di Milano, la settima dallo scorso martedì. Il primo a fargli visita nella giornata di ieri è stato il figlio Luigi: uscendo dall'ospedale, ai cronisti che gli chiedevano aggiornamenti, ha risposto con un pollice in su, aggiungendo poi dalla macchina che l'ex premier "sta bene". Nel pomeriggio, le visite degli altri due figli Pier Silvio e Marina, in serata l'arrivo del fratello Paolo, che non hanno rilasciato dichiarazioni. Assieme alla famiglia, è arrivato anche il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, che ha visitato il presidente di Forza Italia ognida giovedì scorso. C'è ancora incertezza sulla possibile ...

