Nota tattica di Benfica-Inter | Bastoni decisivo da rifinitore aggiunto

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 aprile 2023), una rubrica che mira a sottolineare dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della prestazione di. MOVIMENTI DECISIVI – Una chiave decisiva disono stati i movimenti di Alessandro. Il difensore, come ormai ha abituato, non si è limitato a occuparsi della fase difensiva. Stavolta però il suo apporto comenon è stato solo importante per mantenere il possesso. È stato fondamentale per sbloccare il risultato. ELEMENTO OFFENSIVO– Questa è la mappa dei movimenti dipresa da Whoscored: Movimenti da difensore, ma anche da centrocampista. E ...