Nordcorea | Seul | ' Pyongyang ha interrotto comunicazioni per il sesto giorno consecutivo'

(Di mercoledì 12 aprile 2023), 12 apr. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La Corea del Nord ha lasciato senza risposta gli appelli della Corea del Sud attraverso il canale di comunicazione congiunto per il, undopo cheha denunciato l'atteggiamento "unilaterale e irresponsabile" dinel contesto delle crescenti tensioni fra i due Paesi. Lo ha dichiarato il ministero dell'Unificazione sudcoreano sottolineando chelascia chiamate senza risposta dal 7 aprile e che la situazione è la stessa attraverso le linee di comunicazione militari orientali e occidentali, ha riferito l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Il capo dell'Assemblea nazionale della Corea del Sud, Kwon Young Se, ha affermato che le autorità ...

Pyongyang ha passato le ultime due settimane a simulare attacchi nucleari su'.La denuncia diLa Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio verso le acque al largo ... Leggi anchetesta drone sottomarino: "Può creare tsunami radioattivo" ...Infine si afferma che il leader Kim Jong Un ha supervisionato il test con "grande soddisfazione" esprimendo l'intenzione di spingere sia Washington chealla "disperazione per la loro scelta di ...

