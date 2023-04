Nonna Antonietta compie 108 anni | è la padovana più longeva | ' Il mio segreto? Non ho mai fatto del male a nessuno'

(Di mercoledì 12 aprile 2023) video Nuove Tecniche - Alessandra LazzarottoMarcato ha spento ieri, 11 aprile, 108 candeline . È ufficialmente la cittadina piùnel Padovano : 'Come sono arrivata a quest'età?...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Nonna Antonietta compie 108 anni, è la padovana più longeva - Gazzettino : Nonna Antonietta compie 108 anni, è la padovana più longeva - Gazzettino : A 108 anni Antonietta è la donna più longeva di Padova: festa per la super nonna - EvvivaDario : @Valenti63339244 Mia nonna si chiava Maria Antonietta.... - paumatteo00 : Oggi una donna mi ha detto che sono un bellissimo ragazzo. Grazie Antonietta, amica di nonna di ben 75 anni, ti v… -

video Nuove Tecniche - Alessandra LazzarottoMarcato ha spento ieri, 11 aprile, 108 candeline . È ufficialmente la cittadina più longeva nel Padovano : 'Come sono arrivata a quest'età Semplice, non ho mai fatto del male a ...Alla festa organizzata all'istituto Nazareth, dove la superrisiede da 6 anni, sono intervenuti il sindaco Sergio Giordani; Andrea Cavagnis e Fabio Toso, rispettivamente presidente e dg della ...La Angelucci si è imposta con il 'Fagottino diAdelina'a base di pizza scima, peperoni e ...Ferrante, Stefania Nebuloso, Anna Di Biase e Anna Monaco. La gara si è svolta in diretta ...

Nonna Antonietta compie 108 anni, è la padovana più longeva: «Il mio segreto Non ho mai fatto del male a ness leggo.it

video Nuove Tecniche - Alessandra Lazzarotto Nonna Antonietta Marcato ha spento ieri, 11 aprile, 108 candeline. È ufficialmente la cittadina più longeva nel Padovano: «Come sono arrivata a quest’etàPADOVA - «Come sono arrivata a quest’età Semplice, non ho mai fatto del male a nessuno, ho amato tanto i miei figli e sono qui perché loro hanno ancora molto bisogno di ...