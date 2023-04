Non solo Osimhen, panico-Napoli a poche ore dal Milan: "Tre big fuori" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Victor Osimhen e Giacomo Raspadori a parte. Il Napoli si prepara alla sfida di San Siro con il Milan, rischiando di fare a meno dei due attaccanti. Per entrambi, nel lunedì di Pasquetta, si è svolto un allenamento personalizzato in campo. Stessa dicitura, ma con prospettive diverse. Su Victor infatti restano in piedi i dubbi sul suo impiego con il Milan, nonostante le parole di Aurelio de Laurentiis a La Repubblica: “Osimhen non è nelle condizioni di giocare a Milano, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”. Le riserve verranno comunque sciolte tra poche ore, alla vigilia della partenza per Milano. Per l'italiano ex Sassuolo, invece, solo la necessità di non forzare troppo i carichi di lavoro. Una gestione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Victore Giacomo Raspadori a parte. Ilsi prepara alla sfida di San Siro con il, rischiando di fare a meno dei due attaccanti. Per entrambi, nel lunedì di Pasquetta, si è svolto un allenamento personalizzato in campo. Stessa dicitura, ma con prospettive diverse. Su Victor infatti restano in piedi i dubbi sul suo impiego con il, nonostante le parole di Aurelio de Laurentiis a La Repubblica: “non è nelle condizioni di giocare ao, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”. Le riserve verranno comunque sciolte traore, alla vigilia della partenza pero. Per l'italiano ex Sassuolo, invece,la necessità di non forzare troppo i carichi di lavoro. Una gestione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Vi prego, guardate questo video. È allucinante. Andrey Kartapolov, presidente del Comitato per la difesa della Dum… - reportrai3 : Dietro la mancata zona rossa non ci sarebbero stati solo errori di valutazione e impreparazione ma anche strategie… - rubio_chef : Caro @zdizoro questo bambino???? che “non ha solo pietre ma anche terrorismo” è stato ammazzato da un cecchino della… - romi_andrio : RT @GiovaQuez: Morgan sulle liste d’attesa in sanità: “m Bisogna essere liberi e non farsi schiacciare dai meccanismi. Siamo in un universo… - Never94830937 : @_Sazed @alkampfer @VirtualRaven Io in Olanda ho perso il caricatore del cellulare. Ne ho comprato uno ma aveva den… -