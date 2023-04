Non solo l’Ucraina, Putin punta anche la Luna: “Entro l’estate metteremo in orbita una nuova stazione per le missioni” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Onestamente, con tutto quello che sta accadendo sul fronte ucraino, le durissime sanzioni occidentali, ed una crisi economica a dir poco devastante per il suo paese, ci domandiamo come faccia il presidente Putin a fare progetti, per giunta, come vedremo, ‘campati per aria’. E già perché incontrando Yury Borisov, il direttore del colosso spaziale russo ‘Roscosmos’, il numero uno del Cremlino ha tenuto a rimarcare l’importanza della nuova stazione spaziale, concepita per agevolare le missioni Lunari di Mosca. La nuova stazione orbitante, che Putin garantisce attiva già in estate, avrà un costo di circa 7,3 miliardi di dollari Un progetto sì ambizioso, ma indubbiamente costoso, che Putin annuncia tranquillamente operativo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 aprile 2023) Onestamente, con tutto quello che sta accadendo sul fronte ucraino, le durissime sanzioni occidentali, ed una crisi economica a dir poco devastante per il suo paese, ci domandiamo come faccia il presidentea fare progetti, per giunta, come vedremo, ‘campati per aria’. E già perché incontrando Yury Borisov, il direttore del colosso spaziale russo ‘Roscosmos’, il numero uno del Cremlino ha tenuto a rimarcare l’importanza dellaspaziale, concepita per agevolare leri di Mosca. Lante, chegarantisce attiva già in estate, avrà un costo di circa 7,3 miliardi di dollari Un progetto sì ambizioso, ma indubbiamente costoso, cheannuncia tranquillamente operativo ...

