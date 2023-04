"Non mi pento". Le parole in tribunale dell'oppositore russo Kara-Murza (Di mercoledì 12 aprile 2023) Traduciamo il discorso che l’oppositore russo Vladimir Kara-Murza ha pronunciato lunedì, durante l’ultima udienza del processo contro di lui per cui sono stati chiesti 25 anni di carcere per diffusione di informazioni false sull’esercito russo. Kara-Murza, che è sopravvissuto a due tentativi di avvelenamento, non era in Russia quando Vladimir Putin dichiarò l’inizio dell’invasione dell’Ucraina. L’oppositore tornò per protestare contro la guerra ed è stato arrestato. Membri della corte, dopo due decenni trascorsi nella politica russa, dopo tutto quello che ho visto e vissuto, ero sicuro che nulla potesse più sorprendermi. Devo ammettere che mi sbagliavo. Sono stato sorpreso dalla misura in cui ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Traduciamo il discorso che l’Vladimirha pronunciato lunedì, durante l’ultima udienza del processo contro di lui per cui sono stati chiesti 25 anni di carcere per diffusione di informazioni false sull’esercito, che è sopravvissuto a due tentativi di avvelenamento, non era in Russia quando Vladimir Putin dichiarò l’inizio’invasione’Ucraina. L’tornò per protestare contro la guerra ed è stato arrestato. Membria corte, dopo due decenni trascorsi nella politica russa, dopo tutto quello che ho visto e vissuto, ero sicuro che nulla potesse più sorprendermi. Devo ammettere che mi sbagliavo. Sono stato sorpreso dalla misura in cui ...

