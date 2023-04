**Nomine: verso Di Foggia ad e De Biaso a presidenza Terna** (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Una donna ai vertici di una partecipata di Stato, nello specifico a Terna. A quanto si apprende da fonti di governo, alla guida della società operatrice delle reti di trasmissione dell'energia elettrica si appresta ad arrivare Giuseppina Di Foggia nel ruolo di ad, al posto di Stefano Donnarumma, mentre la presidenza dovrebbe essere affidata a Igor De Blasio. Per l'ufficialità si attende la lista di Cassa depositi e prestiti, principale azionista di Terna. Ma il dato sembra ormai tratto e fonti di primo piano assicurano che la partita sarebbe ormai chiusa. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Una donna ai vertici di una partecipata di Stato, nello specifico a Terna. A quanto si apprende da fonti di governo, alla guida della società operatrice delle reti di trasmissione dell'energia elettrica si appresta ad arrivare Giuseppina Dinel ruolo di ad, al posto di Stefano Donnarumma, mentre ladovrebbe essere affidata a Igor De Blasio. Per l'ufficialità si attende la lista di Cassa depositi e prestiti, principale azionista di Terna. Ma il dato sembra ormai tratto e fonti di primo piano assicurano che la partita sarebbe ormai chiusa.

