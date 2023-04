Nomine, Tajani: non c'è nessuna guerra, solo scelte di qualità (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Mi auguro si possa chiudere prima possibile. Molte ricostruzioni mi sembrano completamente infondate non c'è nessuna lite nessuna guerra soltanto un lavoro accurato per indicare dei nomi di donne e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Mi auguro si possa chiudere prima possibile. Molte ricostruzioni mi sembrano completamente infondate non c'èlitesoltanto un lavoro accurato per indicare dei nomi di donne e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 24Mattino : .@GPichetto, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica: 'Nomine? Non tratto io, non so rispondere. Le med… -