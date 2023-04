(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ledei vertici di Terna, fanno sapere fonti di governo, saranno comunicate giovedì da Cdp. In una nota, il Mef 'ringrazia i presidenti Lucia Calvosa, Michele Crisostomo, Luciano Carta, Bianca ...

Ledei vertici di Terna, fanno sapere fonti di governo, saranno comunicate giovedì da Cdp. In una nota, il Mef 'ringrazia i presidenti Lucia Calvosa, Michele Crisostomo, Luciano Carta, Bianca ...LA PARTITA DELLE: IL CASO LEONARDO Perché nella ex Fincantieri la premier Meloni vuole (di)... COMPROMESSOTRA MELONI E CROSETTO Adesso sembra si stia concretizzando, però, la ..., caos nel governo La battaglia dellecontinua a infuriare . Dopo una riunione fiume andata avanti oltre mezzanotte, sembra che la ... Per la presidenza, invece, sembra che si sia...

Nomine, raggiunto l'accordo: Scaroni e Cattaneo all'Enel, Pontecorvo e Cingolani a Leonardo TGCOM

Si è chiusa la partita sulle nomine dei vertici delle cinque partecipate pubbliche di maggior rilievo. All'Enel vanno Flavio Cattaneo come amministratore delegato e Paolo Scaroni alla presidenza. L'ex ...L’anno successivo la società, sotto la sua guida, raggiunge il più alto utile netto della sua ... A giugno del 2010 assume la carica di direttore generale di Cassa, fino alla nomina nella primavera ...