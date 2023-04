Nomine partecipate statali, i nomi scelti dal governo Meloni per Eni, Enel, Poste e Leonardo: le conferme e le novità (Di mercoledì 12 aprile 2023) Attesa la chiusura di Piazza Affari, il Mef ha comunicato le nomine decise dal governo Meloni dopo giorni di trattative nella maggioranza per i vertici delle principali aziende di Stato. Spicca la novità in casa Enel, dove è stato nominato amministratore delegato Flavio Cattaneo, mentre Paolo Scaroni diventa presidente. Confermato come Ad di Eni Claudio Descalzi, mentre alla presidenza arriva Giuseppe Zafarana. La spunta l’ex ministro Roberto Cingolani, nuovo amministratore delegato di Leonardo. Con lui Stefano Pontecorvo, nuovo presidente. Altra conferma in Poste con l’Ad Matteo Del Fante e Silvia Rovere presidente. Attesa ancora per Terna, dove è in pole Giuseppina Di Foggia come prima donna alla guida di una grande azienda di Stato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) Attesa la chiusura di Piazza Affari, il Mef ha comunicato ledecise daldopo giorni di trattative nella maggioranza per i vertici delle principali aziende di Stato. Spicca lain casa, dove è statonato amministratore delegato Flavio Cattaneo, mentre Paolo Scaroni diventa presidente. Confermato come Ad di Eni Claudio Descalzi, mentre alla presidenza arriva Giuseppe Zafarana. La spunta l’ex ministro Roberto Cingolani, nuovo amministratore delegato di. Con lui Stefano Pontecorvo, nuovo presidente. Altra conferma incon l’Ad Matteo Del Fante e Silvia Rovere presidente. Attesa ancora per Terna, dove è in pole Giuseppina Di Foggia come prima donna alla guida di una grande azienda di Stato ...

