Nomine partecipate | chi è la donna in pole per la guida di Terna

(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Unaai vertici di una partecipata di Stato, nello specifico a. A quanto si apprende da fonti di governo, alladella società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica si appresta ad arrivare Giuseppina Di Foggia nel ruolo di ad, al posto di Stefanorumma, mentre la presidenza dovrebbe essere affidata a Igor De Blasio. Per l’ufficialità si attende la lista di Cassa depositi e prestiti, principale azionista di. Ma il dato sembra ormai tratto e fonti di primo piano assicurano che la partita sarebbe ormai chiusa. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ???? Partecipate, ecco le nomine: LEONARDO: Cingolani nuovo Ad, Pontecorvo presidente. ENI: confermato Descalzi, ZA… - ilfoglio_it : Evviva il Mattarelloni. Le nomine delle partecipate di stato dimostrano che sui fondamentali dell’Italia l'intesa t… - IBezdomnyj : RT @dottorbarbieri: ???? Partecipate, ecco le nomine: LEONARDO: Cingolani nuovo Ad, Pontecorvo presidente. ENI: confermato Descalzi, ZAFARA… - nikocara59 : RT @EZanchini: Nomine partecipate, un segnale chiaro e pessimo per la transizione energetica - giulianol : RT @dottorbarbieri: ???? Partecipate, ecco le nomine: LEONARDO: Cingolani nuovo Ad, Pontecorvo presidente. ENI: confermato Descalzi, ZAFARA… -

... nel prossimo triennio, delle quattro principaliquotate , dai colossi dell'energia ... Ledei vertici di Terna , la società per la rete di trasmissione dell'elettricità, saranno ...Ledel ministero dell'Economia nei posti chiave delledi Stato confermano l'anticipazione del Fatto sulla vittoria dell'asse Lega - Forza Italia ai danni di Fratelli d'Italia: la ...Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e Poste Italiane. Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Enel ...

Nomine partecipate statali, i nomi scelti dal governo Meloni per Eni, Enel, Poste e Leonardo: le conferme e le novità Open

Ci sono così sia conferme sia novità nel quadro che il ministero dell'Economia ha disegnato per la guida, nel prossimo triennio, delle quattro principali partecipate quotate ... Silvia Rovere a Poste ...34% del capitale e per il tramite della Cassa depositi e prestiti (partecipata all’82,77% dal Mef) di un ulteriore 25,76% – ha depositato, di concerto con il Mimit, la seguente lista per la nomina del ...