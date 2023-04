Nomine partecipate 2023 | Cattaneo-Scaroni all’Enel e Cingolani a Leonardo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Flavioe Paolo, Roberto. Claudio Descalzi confermato all’Eni. Matteo del Fante confermato al vertice di Poste. Si definisce il quadro con le ‘’ per le. ENEL – Il Mef ha indicato ai vertici Enel Flavioad e Paolopresidente. Nella lista depositata oggi dal Ministero dell’Economia di concerto con il Mimit, titolare del 23,59% del capitale, rientrano come consiglieri del nuovo Cda Alessandro Zehenter, Johanna Arbib Perugia, Fiammetta Salmoni e Olga Cuccurullo. E’ quanto comunica il Mef che ricorda come l’assemblea degli azionisti di Enel sia stata convocata per il 10 maggio prossimo. ENI – Il ministero ha ...