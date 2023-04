Nomine | Paolo Scaroni presidente di Enel | Cattaneo Ad Alla guida di Leonardo Pontecorvo | Cingolani nuovo Ceo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Clamoroso ma neanche troppo: are(almeno) per i prossimi tre anni sarannocomee Flaviocome amministratore delegato. L'indiscrezione raccolta da Affaritaliani.it, dunque, è stata confermata e il governo ha deciso di investire su una coppia di dirigenti esperti e "aggressivi".è stato amministratore delegato didal 2002 al 2005 e di Eni dal 2005 al 2014. Flaviohato Terna per tre mandati consecutivi, sempre dal 2005 al 2014, prima dell'avventura in Telecom e della vendita di Italo agli americani. Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoR222 : RT @ultimora_pol: ?? Nomine, Flavio #Cattaneo amministratore delegato di Enel. Paolo Scaroni alla presidenza @ultimora_pol - PolicyMaker_mag : Il punto odierno sulle #nomine #Lega #FI #FdI - TheCarrese : RT @ultimora_pol: ?? Nomine, Flavio #Cattaneo amministratore delegato di Enel. Paolo Scaroni alla presidenza @ultimora_pol - ai_news_italia : Nuovi vertici per Enel, Eni e Leonardo: i nomi. Il Mef ha annunciato le nomine dei vertici delle partecipate pubbl… - paoloigna1 : Normali equilibrismi di potere. Il manuale cencelli vive sempre... FLASH! – HABEMUS NOMINE! ALL’ENEL COLPO DI SCENA… -

Sarebbe completa la lista per lenelle maggiori partecipate statali. La novità dell'ultima ora sarebbe il ritorno in campo di ... Alla presidenza arriverebbeScaroni . In passato, Cattaneo, ...CLAUDIO DESCALZI E GIORGIA MELONI Dagoreport Il decisionismo da Marchese del Grillo di Giorgia Meloni ('io sono io e voi non siete un cazzo') esce un po' ammaccato dalla partita delle. La Ducetta ha dovuto trangugiare l'amaro calice e ...... lo stato di salute della maggioranza e il giro di, a quella internazionale, con l'incontro ... ConduceBozzacchi.

Nomine, Donnarumma verso Cdp Venture Capital. La Lega strappa le presidenze. Cattaneo verso Leonardo e Scaroni in Enel Milano Finanza

Il presidente sarà Paolo Scaroni, oggi presidente del Milan, e per molti anni già alla guida di Eni e Enel. Il suo nome è stato sostenuto con forza da Silvio Berlusconi. All’Eni, nessuna sorpresa: ...Già senior director, strategy & business development per il settore pubblico, il manager diventa responsabile della divisione italiana dedicata alla PA.