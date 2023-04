Nomine | Meloni pigliatutto e Lega furiosa

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Sale la tensione nel Governo sulla delicata partita delledelle grandi partecipate. Il dossier – è di facile intuizione – è decisamente spinoso e si lavora a trovare la giusta sintesi, missione per ora fallita visto che dal Cdm di ieri non è arrivata l’attesa fumata bianca. Potrebbe arrivare ad horas oppure slittare alla prossima settimana visto che, tra l’altro, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è volato a Washington, per le riunioni di primavera del Fondo monetario internazionale. RisikoNelle scorse ore, Salvini predicava ottimismo ma nei fatti sembra che almeno fino ad ora le cose siano andate diversamente: “I giornali vendono sempre di meno perché raccontano cose spesso fantasiose.ho sentito più volte Giorgia, ieri l’altro pure, oggi ci vediamo in Consiglio dei ...

