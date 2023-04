(Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Nessuno può dire che con questevi sia stata una lottizzazione. Ilscelto dal Presidente Giorgiaquello del. Ci sono nomi, curriculum, esperienze e fatti concreti che questi amministratori hanno portato nella loro esperienza professionale e che sono stati valutati nel migliore dei modi. Facciamo a loro il nostro augurio di buon lavoro in settori strategici per l'Italia nel mondo: i loro risultati positivi non saranno quelli di un governo ma riguarderanno tutta la Nazione". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommasoa Porta a Porta.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : NOMINE, FOTI (FDI): CRITERIO MELONI È STATO IL MERITO - -

... proprio in un momento delicato per la formazione azzurra, con le nuoveche di fatto hanno ... E su Twitter il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommasoha scritto: "Un sincero ...I meloniani, capitanati dal capogruppo alla Camera Tommasoe dall'ex forzista calabrese Alfredo Antoniozzi, hanno chiesto a gran voce le dimissioni del trio commissariale composto dall'ex ...E in generale non convince la modalità con cuiguida il gruppo. Per questo, secondo quanto ... In particolare Fazzolari sta seguendo il dossier delle. Insieme a lui c'è il deputato ...

Nomine: Foti, 'criterio Meloni è stato il merito' Civonline

Il sindacato tesse le lodi del presidente dell’Autorità portuale di Palermo ed auspica: “È fondamentale che rimanga a concludere il lavoro fatto il bacino da 150 mila tonnellate, un’opera che era ferm ...Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva da stamattina per problemi cardiovascolari al San Raffaele di Milano, dove è arrivato con affanno ...