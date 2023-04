Nomine di Stato | si limano gli ultimi nomi Salvini | Chiuderemo in serenità

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Si tratta a oltranza sulledei vertici delle società partecipate. In un primo momento si era ipotizzato che la schiarita dovesse arrivare al termine del Consiglio dei ministri di ieri. Invece nulla. La quadra ancora non c'è. Dovrebbe essere trovata tra oggi e domani. Ma non è escluso che la decisione finale slitti ulteriormente al fine settimana, dato che il ministro dell'Ecoa, Giancarlo Giorgetti, è volato a Washington, per le riunioni di primavera del Fondo monetario internazionale. Venerdì è previsto il bilaterale con la segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen. La partita delletra i partiti di maggioranza è delicata. Matteoassicura che non ci sono screzi tra alleati: «I giornali vendono sempre di meno perché raccontano cose spesso fantasiose. Ieri ho ...

Nomine partecipate pubbliche, governo alla prova. Tensione sulle presidenze Sky Tg24

Si tratta a oltranza sulle nomine dei vertici delle società partecipate. In un primo momento si era ipotizzato che la schiarita dovesse ...Tutti i ministri, o quasi, in attesa dietro una porta chiusa. Per l’esattezza quella della stanza di Giovanbattista Fazzolari a Palazzo Chigi. In conclave appena prima dell’inizio ...