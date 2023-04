Nomine | Di Battista | ' Cingolani voluto da M5S e ora ad per Meloni | complimentoni'

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - ", ex-ministro della transizione ecologicadal M5S nel governo Draghi nominato AD di Leonardo dal governoa chi volle quel governo, a chi scelsee a chi votò la fiducia". Lo scrive in un tweet Alessandro Di, volto storico del M5S che lasciò proprio in dissenso con la scelta del Movimento di entrare nel governo Draghi.

Il riepilogo delleIn data 6 aprile 2023 il Vescovo Monsignor Mario Toso ha nominato: il Rev. Giovanniin Ottavo; - il Diacono Stefano Lega, che mantiene l'ufficio di Cerimoniere ...... Emilio Lavazza, Guglielmo Marconi, Ottavio Missoni, Adriano Olivetti, GiovanPirelli, ... a proporre al presidente della Repubblica ledei possibili Cavalieri del Lavoro è il ministero ...... piroette e capriole che le sono tornate certamente utili nella vita, ex pasionaria del G8 di Genova, ieri, insieme all'amico rivoluzionario Alessandro Die, oggi, all'altro amico Andrea ...

Nomine: Di Battista, 'Cingolani voluto da M5S e ora ad per Meloni ... La Nuova Sardegna

Complimentoni a chi volle quel governo, a chi scelse Cingolani e a chi votò la fiducia”. Lo scrive in un tweet Alessandro Di Battista, volto storico del M5S che lasciò proprio in dissenso con la ..."L'ordinazione episcopale di don Vincenzo Calvosa, Vescovo eletto della Diocesi di Vallo della Lucania, è prevista per il prossimo 3 giugno (solennità della Santissima Trinità ) alle 17 nella Diocesi ...