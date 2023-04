Nomine: Cingolani ad di Leonardo, Donnarumma a Enel, Descalzi resta all’Eni. Ecco i nomi in lizza per le presidenze (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pronta la squadra degli amministratori delegati: Cingolani a Leonardo, ok Descalzi che resta a Eni, Donnarumma a Terna. Scaroni in pista. resta il nodo delle presidenze. Giorgia Meloni avverte: "Vietato sbagliare". Così ha insistito per avere l'ultima parola nella scelta degli amministratori delegati delle big 5, le partecipate pubbliche di maggior rilievo con i vertici in scadenza nelle prossime settimane Leggi su firenzepost (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pronta la squadra degli amministratori delegati:, okchea Eni,a Terna. Scaroni in pista.il nodo delle. Giorgia Meloni avverte: "Vietato sbagliare". Così ha insistito per avere l'ultima parola nella scelta degli amministratori delegati delle big 5, le partecipate pubbliche di maggior rilievo con i vertici in scadenza nelle prossime settimane

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Le nomine. Pronta la squadra degli ad, resta il nodo presidenze. Cingolani a Leonardo, ok Descalzi. Donna a Terna.… - ilmanifesto : La premier impone Cingolani e Donnarumma ai vertici di Leonardo e Enel. Dura trattativa nella notte sulle presidenz… - adriano059 : RT @HuffPostItalia: A tutto gas. Descalzi confermato, Cingolani new entry: le nomine di Meloni nel solco di Draghi - samueldemaria : RT @martinoloiacono: Quasi chiuso il giro delle nomine: Enel?? Stefano Donnarumma (da Terna) Eni?? Claudio Descalzi (confermato) Leonardo??Rob… - AigetEnergia : RT @scarlots: A tutto gas. Descalzi confermato, Cingolani new entry: le nomine di Meloni nel solco di Draghi -