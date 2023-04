Nomine | chiusa la partita | Cattaneo e Scaroni all’Enel | Cingolani e Pontecorvo a Leonardo Tutti i manager scelti da Meloni | chi sono

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo una lunga serie di consultazioni solo in parte ufficiali, l’accordo è saltato fuori e i nomi dei dieci uomini d’oro, quelli che guideranno le più importanti aziende pubbliche italiane nei prossimi anni,pronti per essere ufficializzati a Borsa

Ma il dato sembra ormai tratto e fonti di primo piano assicurano che la partita sarebbe ormai20.15delle partecipate,partitaIl Mef ha comunicato il nuovo vertice di Enel: Flavio Cattaneo come amministratore delegato e Paolo Scaroni alla presidenza. Claudio Descalzi resta ...Confermata l'attesa per Stefano Cingolani Ad di Leonardo mentre alla presidenza arriva Stefano Pontecorvo . È l'indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze che ha depositato le liste per ...

Per l'ufficialità si attende la lista di Cassa depositi e prestiti, principale azionista di Terna. Ma il dato sembra ormai tratto e fonti di primo piano assicurano che la partita sarebbe ormai chiusa.