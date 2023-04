Nomine, c’è l’accordo: ecco tutti i nomi. Cattaneo amministratore delegato di Enel, Scaroni alla presidenza. Ma c’è il caso Donnarumma a Terna (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il numero uno di Italo al vertice del colosso dell’energia. Cingolani a Leonardo. Il top manager del gruppo delle reti potrebbe essere sacrificato per fare spazio a Di Foggia Leggi su lastampa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il numero uno di Italo al vertice del colosso dell’energia. Cingolani a Leonardo. Il top manager del gruppo delle reti potrebbe essere sacrificato per fare spazio a Di Foggia

