Nomine | braccio di ferro con la Lega e FI su Scaroni Giorgia Meloni proprio non lo vuole Lo scontro

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il governo continua a litigare per ledelle partecipate di Stato, la partita non è ancora chiusa per le cinque grandi società: Eni, Enel, Poste, Leonardo e Terna.ha ottenuto l'ultima parola sugli amministratori deti, scelti tutti dalla premier, ma sulle presidenze adesso - si legge sul Corriere della Sera - ècon lae Fi. A notte fonda era ancora tutto per aria.è determinata a imporre "profili competenti" che non facciano storcer nasi né in Italia, né tantomeno all’estero. La decisione di affidare la guida di un'azienda strategica come Leonardo a Roberto Cingolani, ex ministro del governo Draghi, ha scontentato mezzo esecutivo, mentre dovrebbe andare liscia la scelta di Giuseppe Zafarana presidente. Claudio Descalzi e Matteo Del Fante restano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Nomine partecipate 2023, braccio di ferro nella maggioranza su Leonardo. Spunta il piano B: Cingolani Presidente co… - ParliamoDiNews : Nomine partecipate 2023, per Leonardo il grande il peso di Varese e della Lega, in primis Giorgetti, con la sponda… - Giornaleditalia : #LeonardoGiorgettiLega Nomine partecipate 2023, per Leonardo il grande il peso di Varese e della Lega, in primis Gi… - LucaCaiazzo2 : @GBmaratona @GiancarloDeRisi @pdnetwork @VincenzoDeLuca @ellyesse Nell’articolo c’è scritto tutto ma sono cose davv… -

, scontro in maggioranza per Paolo Scaroni: Meloni non cede Il governo continua a litigare per ledelle partecipate di Stato, la partita non è ancora chiusa per le cinque grandi società : Eni, Enel, Poste, Leonardo e Terna. Meloni ha ottenuto l'ultima parola sugli amministratori delegati, ...Ore decisive per leLa partita delletra i partiti di maggioranza è delicata. Matteo ... Che sia in corso undi ferro traspare comunque dalle parole del capogruppo leghista alla ...Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sperava di imbarcarsi per Washington con l'accordo sulledi Stato chiuso, e invece così non è andata. Ildi ferro tra Fratelli d'Italia, ...

Nomine, braccio di ferro con la Lega e FI su Scaroni: Meloni non lo vuole Affaritaliani.it

Descalzi all’Eni, Donnarumma all’Enel, Cingolani in Leonardo, Del Fante alle Poste. E una donna, Giuseppina Di Foggia, per Terna. Ma si tratta ancora sui presidenti con Lega e Forza Italia: nessuno vu ...Si tratta a oltranza sulle nomine dei vertici delle società partecipate. In un primo momento si era ipotizzato che la schiarita dovesse ...