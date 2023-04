No! Questo video non ritrae l’esplosione di un’auto elettrica Tesla (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una macchina esplode sul ciglio di un’autostrada. Non una, ma una dozzina di volte, tra fumo e fiamme spettacolari. La clip che riprende la scena sta facendo il giro dei social, condivisa soprattutto dai detrattori dei veicoli elettrici, che ne sottolineano la presunta inaffidabilità. Ma andiamo a vedere perché l’episodio non è recente, e non riguarda una Tesla. Per chi ha fretta: Un video secondo diversi utenti mostra lo schianto di una Tesla. Le immagini dovrebbero provare la presunta inaffidabilità delle auto elettriche. In realtà però la clip è stata registrata dieci anni fa su un’autostrada in Russia, e ritrae l’esplosione di diverse bombole di gas in seguito a un incidente. Analisi «Tesla si schianta, si ferma, inizia a fumare ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) Una macchina esplode sul ciglio distrada. Non una, ma una dozzina di volte, tra fumo e fiamme spettacolari. La clip che riprende la scena sta facendo il giro dei social, condivisa soprattutto dai detrattori dei veicoli elettrici, che ne sottolineano la presunta inaffidabilità. Ma andiamo a vedere perché l’episodio non è recente, e non riguarda una. Per chi ha fretta: Unsecondo diversi utenti mostra lo schianto di una. Le immagini dovrebbero provare la presunta inaffidabilità delle auto elettriche. In realtà però la clip è stata registrata dieci anni fa sustrada in Russia, edi diverse bombole di gas in seguito a un incidente. Analisi «si schianta, si ferma, inizia a fumare ...

