No, la vernice utilizzata a Milano dagli ecogretini non è lavabile. E i danni intanto li paghiamo noi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr – Ecogretinate dannose. La vernice utilizzata dagli attivisti di Ultima Generazione in piazza Duomo a Milano, per imbrattare la statua di Vittorio Emanuele II, eretta nel 1896, non è lavabile. Difatti la statua è ancora tinteggiata di giallo dallo scorso 9 marzo. I tentativi effettuati dalle squadre dell'Amsa, intervenute subito dopo l'atto vandalico, non hanno dato risultati apprezzabili. Perché non è affatto semplice rimuovere quella vernice, al contrario di quanto affermato dai più inizialmente. Ecco dunque il risultato – al di là delle chiacchiere giustificazioniste – dell'ennesima bravata eco-illogica. Di quelle tirate fuori tanto per dare brio alla noia che pervade certi fenomeni coccolati dalla sinistra, convinti davvero di sensibilizzare qualcuno sul cambiamento ...

