No ai raid vandalici. Acquistate 6 telecamere per monitorare i bagni pubblici (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo i diversi atti vandalici, a cura di incivili, che hanno portato alla distruzione delle porte dei bagni pubblici siti in piazza della Libertà (leggi qui), l’amministrazione comunale ha provveduto non solo alla riparazione della struttura ma anche all’installazione di telecamere di sicurezza. Sono state Acquistate, infatti, sei telecamere, ed è stato dato apposito mandato all’impresa competente di far in modo che puntino dritto sul noto cubo della principale agorà cittadina. Un atto necessario, siccome le apparecchiature di sorveglianza presenti sulla piazza non inquadravano il locale adibito ai servizi igienici nello specifico. Una contromisura amministrativa in linea con il semplice principio della tutela della cosa pubblica, concetto che dovrebbe ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo i diversi atti, a cura di incivili, che hanno portato alla distruzione delle porte deisiti in piazza della Libertà (leggi qui), l’amministrazione comunale ha provveduto non solo alla riparazione della struttura ma anche all’installazione didi sicurezza. Sono state, infatti, sei, ed è stato dato apposito mandato all’impresa competente di far in modo che puntino dritto sul noto cubo della principale agorà cittadina. Un atto necessario, siccome le apparecchiature di sorveglianza presenti sulla piazza non inquadravano il locale adibito ai servizi igienici nello specifico. Una contromisura amministrativa in linea con il semplice principio della tutela della cosa pubblica, concetto che dovrebbe ...

