Nintendo Switch, arrivano Castle Renovator e Lost Dream: Darkness (Di mercoledì 12 aprile 2023) TecnoAndroid Il catalogo di titoli per Nintendo Switch si arricchisce con due nuovi titoli: Castle Renovator e Lost Dream: Darkness. I due giochi sono pensati per intrattenere e divertire il pubblico in due modi molti diversi, ma sempre puntando al relax. Entrambi i titoli sono stati lanciati originariamente su PC ma, a partire da aprile 2023, sarà possibile giocarli anche su Nintendo Switch. Il processo di conversione è stato curato da Ultimate Games che ha permesso di adattare il gameplay ai JoyCon. Gli utenti potranno scaricare Castle Renovator a partire dal 13 aprile e Lost Dream: Darkness a partire dal giorno successivo, il 14 ...

