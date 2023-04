Nikita Pelizon gesto inatteso verso Luca Onestini dopo il GF Vip: la reazione di lui (FOTO) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il GF Vip è terminato da più di una settimana e i protagonisti che vi hanno preso parte stanno tornando alla loro vita di sempre poco alla volta. In queste ore, sul web sono trapelate delle indiscrezioni che riguardano Nikita Pelizon e Luca Onestini. Nello specifico, pare che la ragazza abbia compiuto un gesto inaspettato L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il GF Vip è terminato da più di una settimana e i protagonisti che vi hanno preso parte stanno tornando alla loro vita di sempre poco alla volta. In queste ore, sul web sono trapelate delle indiscrezioni che riguardano. Nello specifico, pare che la ragazza abbia compiuto uninaspettato L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Nikita Pelizon, vincitrice del #GFVIP 7, commenta il mancato invito a Verissimo: 'Penso che non si dovrebbe fare d… - vivailtrashhh : Il percorso di Nikita Pelizon… Dall’entrata alla vincita.????? #GFvip #nikiters #donnalisi #nikella #makita… - fanpage : Nikita Pelizon vince il #Gfvip! Complimenti! #Nikiters #Gfvip7 - Annamar15162941 : RT @LaScatolaCinese: Ciao! Ecco l'indirizzo per spedire un?? regalo a Nikita?? (me lo chiedete in tantissimi!!!) ??Nikita Pelizon, Via Crocef… - Annamar15162941 : RT @GF_diretta: Nikita Pelizon sugli ex inquilini del #GrandeFratelloVip #GFVIP: 'Maleducati con me? Non sono riusciti a sottomettermi' h… -