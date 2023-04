Niente soldi per l’emergenza casa E il governo se ne esce con la solita guerra tra poveri

(Di mercoledì 12 aprile 2023) In Italia esiste un problema di edilizia residenziale pubblica figlio di una politica governativa latitante da decenni sotto molti punti di vista: lo stanziamento insufficiente delle risorse; le amministrazioni territoriali che costituiscono una infelice “terra di mezzo” tra, legittime richieste dei cittadini e aree grigie controllate dalla criminalità. Così il diritto alladi molte famiglie non viene garantito, mentre cresponenzialmente il fenomeno dell’abusivismo abitativo, e quindi dell’occupazione degli appartamenti di chi è proprietario o ha più diritto di altri ad avere assegnato un tetto. Fenomeni che, lo ricordiamo, costituiscono reati puniti dalla legge. In Italia esiste un problema di edilizia residenziale pubblica figlio di una politica governativa latitante da decenni sotto molti punti di vista La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... miaveterottoil2 : @napolista e niente......a vot e gir sta sempre a pensà a come fare soldi !! - Pas5calise : @DANIELEALOFAN @PieroLadisa Quanto vorrei 5 stagioni con il regolamento anni 2000-2008, ovvero test liberi, soldi d… - sergioalesi : RT @lore944: @aledenicola @libdemeuropei Entrano nella UE unicamente per succhiarci soldi. Troppo comodo fare i propri comodi in cambio di… - giacomoallocca2 : RT @Bombadasei: @Gitro77 L'euro è il male assoluto che ha distrutto l'Italia. La sua disintegrazione immediatamente avrebbe effetti ultra p… - Siegfried_kongo : RT @gas_lerner: Niente di male a stare a casa dei genitori. Se una tattica temporanea. La tua strategia è renderti indipendente per fare… -

"Che pochezza muovere critiche sui, questo proprio no". A parlare è un esponente di Italia ... Quando ha visto Renzi assumere l'ennesimo incarico che non c'entracon il Terzo polo, la ...... con chi ha bisogno li aiuto, magari perché sono scappati, madiscorsi. Con gli ucraini ... ci sono amici e amici di amici, sconosciuti che ci hanno regalato tempo, cose,e che non siamo ......tempo e in un momento in cui Mimmetto Coppola ancora oggi non è ne mafioso ne criminale e... 'Gli ho datosolo per aiutarlo economicamente, perché ci conosciamo da tempo' ha detto in aula ...

Niente soldi per l'emergenza casa. E il governo se ne esce con la ... LA NOTIZIA

Nessuna riforma pensioni in arrivo per il 2024. Fine delle uscite anticipate. Resterà solo Ape Sociale per chi è in difficoltà.Il racconto di Gisella Cardia dopo quello sulla Madonna che lacrima sangue: «Versavo nei piatti ma la pentola restava piena» ...