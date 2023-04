Niente pace tra Maldini e Spalletti, la frecciata del dirigente rossonero prima di Milan-Napoli: «Per i miei gusti ha parlato troppo» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nervi tesi prima della sfida di Champions tra Milan e Napoli per l’andata dei quarti, con lo scontro tra Paolo Maldini e Luciano Spalletti tutt’altro che archiviata. Alla vigilia l’allenatore toscano aveva elogiato il dirigente rossonero, raccontando di quando lo avrebbe voluto in passato allo Zenit. Ma quella mano tesa è rimasta senza stretta di mano tra i due, con Maldini che poco prima del fischio d’inizio a San Siro è tornato a commentare la lite tra i due ai microfoni di Mediaset: «Spalletti? Non voglio commentare. L’ha già fatto lui e per quelli che sono i miei gusti l’ha fatto anche parlando troppo». A proposito di quei rimproveri a Leao che non gli sono per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nervi tesidella sfida di Champions traper l’andata dei quarti, con lo scontro tra Paoloe Lucianotutt’altro che archiviata. Alla vigilia l’allenatore toscano aveva elogiato il, raccontando di quando lo avrebbe voluto in passato allo Zenit. Ma quella mano tesa è rimasta senza stretta di mano tra i due, conche pocodel fischio d’inizio a San Siro è tornato a commentare la lite tra i due ai microfoni di Mediaset: «? Non voglio commentare. L’ha già fatto lui e per quelli che sono il’ha fatto anche parlando». A proposito di quei rimproveri a Leao che non gli sono per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideRTramonta : RT @Nicola6140: Spoiler: non sta affondando niente. Giordana Angi sta semplicemente lasciando Amici (con il quale era impegnata in redazion… - bellawilfer1 : Ma quanto è bella la serenità. Più della macchina costosa, più della casa lussuosa, più dell'abito firmato. Ciò… - ciambellano1235 : @stanzaselvaggia Peggio di gonde nn c è niente mettiti il cuore in pace - UnicaValu : RT @nonsonpago1: 'Niente #tregua di #Pasqua' Immenso Mauro, grazie... ?????? #Biani !?? Nessuno vuole la pace... solo esseri umani crocefis… - keroppibastardo : niente ragazzi stasera nel culo l'ho presa con coinquilina 2 che ci ha preparato i dolci (dopo la pizza) per fare p… -