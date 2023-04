Nettuno | nuova gestione per i servizi cimiteriali

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 12 aprile 2023)– All’inizio di aprile unaditta con sede in provincia di Verona, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è subentrata nelladei, in particolare pulizia, manutenzione, operazioni. Sulla base del capitolato la ditta dovrà assicurare risorse umane ed attrezzature e macchinari per migliorare il decoro del Cimitero, per apportare migliorie sul piano della sicurezza, per ripristinare le necessarie condizioni di ordine igienico sanitario e più in generale per rendere quel luogo più gradevole e rispettoso per chi lo frequenta per intrattenersi presso le tombe dei propri cari, oltre che per il dovuto rispetto a chi ivi riposa. L’auspicio è che gradualmente e progressivamente, anche alla luce degli introiti del canone cimiteriale deliberato ...