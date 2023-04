"Nessuna forza Nato in Ucraina". Kiev smentisce i documenti del Pentagono (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nessuna forza Nato sul territorio dell'Ucraina. I ministri della Difesa ucraino e spagnolo hanno smentito le affermazioni secondo cui le truppe della Nato stanno combattendo contro le forze armate russe in Ucraina, accuse emerse dalla fuga di documenti altamente riservati del Pentagono. «È totalmente falso che ci siano truppe della Nato in Ucraina», ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in una conferenza stampa congiunta a Madrid con la sua controparte Ucraina. «Non è vero che ci sia personale della Nato in Ucraina», le ha fatto eco il collega di Kiev, Oleksii Reznikov. Intanto il primo ministro ucraino, Denys ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023)sul territorio dell'. I ministri della Difesa ucraino e spagnolo hanno smentito le affermazioni secondo cui le truppe dellastanno combattendo contro le forze armate russe in, accuse emerse dalla fuga dialtamente riservati del. «È totalmente falso che ci siano truppe dellain», ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in una conferenza stampa congiunta a Madrid con la sua controparte. «Non è vero che ci sia personale dellain», le ha fatto eco il collega di, Oleksii Reznikov. Intanto il primo ministro ucraino, Denys ...

