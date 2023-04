“Nessun risultato avrebbe chiuso questo passaggio di turno” | le parole di Pioli dopo Milan-Napoli

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Stefanoalla fine della partita traè soddisfatto ai microfoni di Amazon Prime Video e analizza con lucidità la partita giocata dalla sua squadra, parlando subito di quello che lo aspetterà al ritorno. “Sarà un’altra grande partita”, dice il tecnico sottolineando che ha già il pensiero alla partita di ritorno. Quella di questa sera poi “è stata di alto livello, ad alto ritmo, qualche errore tecnico di troppo ma hanno giocato bene entrambe le squadre. Sono partite molto equilibrate”. Continuando nell’analisi punto per punto, dice: “Loro sono partiti meglio di noi, noi abbiamo palleggiato troppo all’inizio e non siamo stati aggressivi. Poi abbiamo fatto una partita buona e c’è il rimpianto di non aver sfruttato la superiorità numerica. Abbiamo speso tanto, maci dà ...

Conclude poi il tecnico: "avrebbe chiuso il discorso qualificazione, ora andremo a Napoli con fiducia e concentrazione, sappiamo le difficoltà che ...

Un gol di Bennacer nel primo tempo consente al Milan di Pioli di vincere il primo round contro il Napoli di Spalletti. 7.5 per l'algerino, anche se il migliore in campo è lo spumeggiante Brahim… Leggi ...E poi chiude con un altro pensiero per la partita di ritorno: “Nessun risultato avrebbe chiuso questo passaggio di turno, andiamo lì con grande concentrazione”.