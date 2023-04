Neres fa discutere in Portogallo | che sfuriata dopo Benfica-Inter!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Davidè entrato nella ripresa di-Inter, sul risultato di 0-1 per i nerazzurri. Al termine del match, il giocatore brasiliano è uscito infuriato INFURIATO ? Furiaal termine di-Inter. Al da Luz, grandissima vittoria dei nerazzurri che hanno trionfato 0-2 nell'andata dei quarti di finale di Champions League. In campo dal 64?, entrato al posto di Florentino Luis. Come racconta A Bola,il fischio finale di Oliver, però, il brasiliano è uscito infuriato dirigendosi verso gli spogliatoi e non salutando i tifosi come invece fatto dai propri compagni. Neanche il team manager Luisao è riuscito a placare la sua ira.