Nella sceneggiata tra Carletto e Matteo irrompe anche la Boschi: “Ma Calenda che vuole”? (Di mercoledì 12 aprile 2023) Carlo Calenda affida al Corriere della Sera il suo sfogo, il giorno della rottura annunciata con Renzi e con il Terzo Polo che rischia di andare in frantumi, ma intanto spunta la Boschi, Nella stessa pagina di giornale, a rimbeccarlo e minacciarlo. “Sono 48 ore che vengo bersagliato da attacchi anche personali da parte di quasi tutti i dirigenti di Italia viva. Il punto per noi è politico: Renzi si rifiuta di prendere l’impegno di sciogliere Italia viva quando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico. E questo è un problema: se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere”, sono le parole pesantissime di Calenda. Alla quali per il momento Renzi non replica ma lascia parlare la sua ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Carloaffida al Corriere della Sera il suo sfogo, il giorno della rottura annunciata con Renzi e con il Terzo Polo che rischia di andare in frantumi, ma intanto spunta lastessa pagina di giornale, a rimbeccarlo e minacciarlo. “Sono 48 ore che vengo bersagliato da attacchipersonali da parte di quasi tutti i dirigenti di Italia viva. Il punto per noi è politico: Renzi si rifiuta di prendere l’impegno di sciogliere Italia viva quando nascerà il nuovo partito e sta bloccando ogni passo avanti sulla strada del partito unico. E questo è un problema: se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere”, sono le parole pesantissime di. Alla quali per il momento Renzi non replica ma lascia parlare la sua ...

