Nek fa slittare Morgan e l’autore di StraMorgan si arrabbia ma poi cancella

Leggi su biccy

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il martedì sera di Rai2 per chi non lo sapesse è tutto dedicato alla musica, prima con Nek e in seconda serata con. Se Nek conduce la seconda edizione di Dalla Strada Al Palco (e proprio perché è sotto contratto Rai si vocifera possa essere una delle maschere di Milly Carlucci),è alle prese con la prima edizione di Strache non è iniziata nel migliore dei modi. Molti artisti, infatti, avrebbero declinato l’invito. Ma se la prima puntata di Straè stata seguita da 344 mila telespettatori pari al 3,43% di share, ieri sera il cantante ha raddoppiato lo share raggiungendo ben il 6,63% ma mantenendo saldi 365 mila telespettatori. Una crescita dovuta all’ora tarda della messa in onda, passata dalla seconda alla terza serata. Strafa i nomi degli ...