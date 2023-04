Negozio vendeva articoli con griffe contraffatte, merce sequestrata e titolare denunciato dalla GdF (Di mercoledì 12 aprile 2023) Chieti - Diversi articoli di abbigliamento di note griffe contraffatte sono stati sequestrati in un Negozio di Ortona (Chieti) dalla Tenenza della Guardia di Finanza. Si tratta di borse, scarpe e felpe che erano esposte in vendita in un Negozio del centro storico di Ortona a prezzi inferiori rispetto alla media di mercato. La merce sequestrata riproduce segni con caratteristiche proprie del brand, tra cui le medesime combinazioni di colori e la grafia perfettamente sovrapponibile al marchio registrato, condizione idonea a trarre in inganno il consumatore che in questo modo pensava di aver acquistato un prodotto originale a buon prezzo. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato alla Procura della ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 12 aprile 2023) Chieti - Diversidi abbigliamento di notesono stati sequestrati in undi Ortona (Chieti)Tenenza della Guardia di Finanza. Si tratta di borse, scarpe e felpe che erano esposte in vendita in undel centro storico di Ortona a prezzi inferiori rispetto alla media di mercato. Lariproduce segni con caratteristiche proprie del brand, tra cui le medesime combinazioni di colori e la grafia perfettamente sovrapponibile al marchio registrato, condizione idonea a trarre in inganno il consumatore che in questo modo pensava di aver acquistato un prodotto originale a buon prezzo. Ildell'esercizio commerciale è statoalla Procura della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... egirlinpurple : sempre giorno tre: sono andata a vedere anche teti e un negozio che vendeva papiri fatti a mano (me ne sono comprat… - PellegriniLuisa : @DIAVOLE13994496 Se ti può consolare a me rubarono un grosso e costoso ombrello in un negozio. Non ti dico gli acci… - Raffenja11 : @Antonio13869142 E' Vero , lo so benissimo , mio padre vendeva i prodotti dell'orto sul posto (dal produttore al co… - lukarighi : @SalvOasi A Bologna,metà anni '80, c'era un negozio che vendeva capi firmati ma fallati,a prezzo stracciato: acqu… - ErcolaniLory : @SalvOasi Zia Rosina? Aveva un negozio di alimentari unico nel paesino e vendeva la qualunquista -

Sassari. Vende alcolici a 14enne: due denunce e multa da 5mila euro ...nel locale nel momento in cui gli agenti in borghese lo hanno colto in flagranza mentre vendeva alcolici a un ragazzino di quattordici anni. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, ma il negozio era ... Alcolici a un quattordicenne, due denunce penali a Sassari È quanto la Polizia locale ha comminato al gestore di un negozio di vicinato e all'uomo presente nel locale nel momento in cui gli agenti in borghese lo hanno colto in flagranza mentre vendeva ... Chi è Anna Valle, tra fiction di successo e vita privata - Prima di diventare famosa lavorava nel negozio della mamma, che vendeva intimo. Dopo il diploma si è iscritta a giurisprudenza ma ha interrotto gli studi. - Da anni convive con una malattia: Anna ... ...nel locale nel momento in cui gli agenti in borghese lo hanno colto in flagranza mentrealcolici a un ragazzino di quattordici anni. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, ma ilera ...È quanto la Polizia locale ha comminato al gestore di undi vicinato e all'uomo presente nel locale nel momento in cui gli agenti in borghese lo hanno colto in flagranza mentre...- Prima di diventare famosa lavorava neldella mamma, cheintimo. Dopo il diploma si è iscritta a giurisprudenza ma ha interrotto gli studi. - Da anni convive con una malattia: Anna ... Negozio vendeva articoli con griffe contraffatte, merce sequestrata e ... abruzzo24ore.tv Vendevano alcolici a un 14enne, due denunce a Sassari I gestori di un negozio al centro di Sassari sono stati denunciati dalla Polizia locale per avere venduto alcolici a un ragazzino di 14 anni. (ANSA) ... I gestori di un negozio al centro di Sassari sono stati denunciati dalla Polizia locale per avere venduto alcolici a un ragazzino di 14 anni. (ANSA) ...