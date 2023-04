NBA | risultati della notte 12 aprile | Lakers ai playoff dopo un supplementare | Atlanta sbanca Miami

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Si sono disputate le prime due sfide del Play-In NBA 2023. GliHawks e i Los Angelesstaccano il biglietto per i, battendo rispettivamente iHeat e i Minnesota Timberwolves, che hanno comunque ancora un’occasione per raggiungere l’ottava posizione. Saranno dunque gliHawks ad affrontare i Boston Celtics, con Trae Young e compagni che chiudono al settimo posto, battendoper 116-105. Gli Heat, invece, sono ora costretti a giocarsi le loro ultime chance nella sfida, sempre ad eliminazione diretta, contro la vincente di Toronto Raptors-Chicago Bulls.ha ribaltato completamente il pronostico, chiudendo avanti di quindici punti già all’intervallo. Gli Hawks hanno sempre comandato la partita e sono stati poi bravi a gestire ...

Play-in: gara secca nella sede della meglio classificata tra la settima e l'ottava, chi vince va ai playoff come settima. A Miami gli Hawks di Quin Snyder sono stati in grado di partire forte e poi ...