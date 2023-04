NBA Play-in: LeBron guida i Lakers ai playoff, Heat sorpresi dagli Hawks (Di mercoledì 12 aprile 2023) Serve l’extra time ai Lakers per guadagnare i Playoff, che emozioni in NBA, ecco tutti i risultati PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Due partite in serata che non hanno mancato di regalare emozioni ai propri tifosi, con la fine della regular season è tempo di fare sul serio ed ogni errore potrebbe costare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 12 aprile 2023) Serve l’extra time aiper guadagnare ioff, che emozioni in NBA, ecco tutti i risultati PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Due partite in serata che non hanno mancato di regalare emozioni ai propri tifosi, con la fine della regular season è tempo di fare sul serio ed ogni errore potrebbe costare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_Malpensante : @AroundTheGameIT Ma finale del secolo cosa? Un cazzo di play in, una delle partite più brutte di sempre ai playoffs… - notPatriota : sono arrivato alla conclusione che Inzaghi abbia una concezione del calcio stile nba. Vede il campionato come in n… - AllAroundnet : @NBAOfficial #PlayInTournament 2023 Game #1 nella notte vincono @ATLHawks e ai @Lakers serve un supplementare per v… - fantasyteamit : #NBA, iniziano i Play-In: quali sono le squadre che giocheranno i Playoff 2023? #NBAPlayoffs - SportInTV_IT : NBA 2022/2023: le partite di Play-In in diretta su Sky Sport (11-13 aprile) -