NBA Play-In 2023: Lakers si salvano in OT contro i Timberwolves, gli Hawks vincono a Miami

Atlanta Hawks e Los Angeles Lakers sono le franchigie che escono vincitrici dalle prime due sfide di Play-In, conquistando così l'accesso ai Playoffs NBA 2023. Questa notte in campo ad Est Raptors e Bulls, mentre ad Ovest andrà in scena la sfida tra Pelicans e Thunder. Chi esce indenne da questi incontri venerdì si giocherà un'ultima chance rispettivamente contro Miami Heat e Minnesota Timberwolves. IL TABELLONE PlayOFF RISULTATI Play-IN La sorpresa della nottata la piazzano Trae Young e compagni, che in trasferta si impongono per 105-116 sui Miami Heat, mettendo le cose in chiaro sin dal primo quarto, chiuso con ben 36 punti all'attivo. Dominante a rimbalzo Clint Capela, che ne mette giù 21 ...

