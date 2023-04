Nba | Play-In 2023 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilcon idiledei-Indi Nba. Otto squadre, quattro per Conference, si contenderanno gli ultimi posti per ioff. Spicca la presenza dei Los Angeles Lakers di LeBron James, opposti ai Minnesota Timberwolves, ma anche di altre franchigie che di recente hanno vinto l’anello come i Toronto Raptors o i Miami Heat. Si decide tutto in gara secca. Ecco quindi tutti iaggiornati. IL TABELLONE DEIOFF-IN Mercoledì 12 aprile Ore 01:30 – Miami Heat vs Atlanta Hawks 105-116 Ore 04:00 – Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves 108-102 OT Giovedì 13 aprile Ore 01:30 – Toronto Raptors vs Chicago Bulls Ore 03:30 – New Orleans Pelicans vs Oklahoma City Thunder ...

Sembrava una partita a senso unico, almeno stando al pronostico dei giornalisti di ESPN: 17 - 0, tutti dalla parte di Miami nell'indicare la squadra favorita nella prima sfida di- in a Est, quella che garantiva l'accesso alla sfida contro Boston. Atlanta però ha dimostrato che le cose potevano andare in maniera diversa e così gli Hawks si sono presi una vittoria ...Arriva sempre quel momento in cui laci ricorda che ingannevole è l'algebra più di ogni cosa. Aggiungi un giocatore da 27 punti di media per ogni partita a un altro che ne segna 33, tiri la riga dell'operazione e scopri che in campo ...

I Los Angeles Lakers volano ai playoff e affronteranno i Memphis Grizzlies al primo turno. I gialloviola sono riusciti a vincere alla crypto.com Arena di LA, i padroni di casa hanno ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati di oggi: i Lakers vincono all'OT e vanno ai playoff, Atlanta beffa Miami ...