Navalny si aggrava e il legale accusa | ' Lo stanno lentamente avvelenando'

Secondo Kobzev, in 15 giorni nel centro di detenzione,ha perso 8 chili, e le autorità carcerarie respingono i pacchi con le medicine che sua madre gli invia. Kobzev ha anche rivelato un ...... che parla di una saldatura tra servizi di sicurezza ucraini e il movimento di Aleksey, ... Una guerra tra bande che sifino a toccare il cuore del potere (San Pietroburgo è, da questo ......il suo stato di salute già precario dopo l'avvelenamento a cui è sopravvissuto nell'estate ...inviato una petizione al presidente Vladimir Putin implorandolo di "smettere di torturare" ...

Si aggravano le condizioni di salute di Navalny: forse è stato avvelenato RaiNews

Alexey Navalny, il più grande oppositore di Putin, versa in condizioni di salute pessime che peggiorano sempre di più.La denuncia dai tweet della sua portavoce: chiamata l'ambulanza nella notte tra sabato e domenica. L'oppositore di Putin ha perso quasi 10 chili in due settimane ed è in cella di isolamento per la 13m ...